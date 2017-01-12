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Вячеслав Чанов: будет приятно работать в Туле с учеником Володей Габуловым

Новый тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов прокомментировал свой переход в тульский клуб из ЦСКА. Он отметил, что руководство красно-синих отнеслось к его желанию работать в команде премьер-лиги с пониманием.

– Решение о переходе в "Арсенал" принял быстро, все решилось буквально за три дня. Хочется поработать в премьер-лиге, у меня есть силы и опыт. В Туле ведь теперь играет Володя Габулов, приятно будет трудиться бок о бок со своим учеником. Хочется поблагодарить "Арсенал" за предложение, не каждый пригласит человека, не заглядывая в его паспорт.

– Когда присоединитесь к "Арсеналу"?
– Не позднее 15 января.

– Как расстались с ЦСКА?
– По-доброму, мне пожелали успехов на новом месте работы. Поговорил с сотрудниками, руководством. Буду рад вновь встретиться со всеми. Двери в армейском клубе передо мной никто не закрывает, - сказал Чанов в интервью "СЭ".
Теги: Чанов ЦСКА Арсенал Тула Габулов
Сегодня, 17:55
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№5 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
но очень жаль, что отпустили такого тренера

Может так, тактично указали на дверь? Ни для никого не секрет, что акинфеев перестал ловить что летит в ворота. Игорь потерял уверенность в себе. ЛЧ конечно надломила его, да и старая защита постаралась , тоже скажем виноваты в голах, но..но. Тренер Чанов перестал вселять уверенность в основного вратаря команды и сборной.

Обычный для тебя бред с претензией на глубокомысленность. Только за последние годы Игорь принес команде очередное чемпионство, продолжает "тянуть" команду при всех проблемах в обороне... И на ЧЕ стал единственным игроком, к которому не было ни одного вопроса. А то, что Чанов последние несколько лет работал не в основной команде, а в молодежной, тебе не известно? Это меня уже не удивляет. wink В другой раз, прежде чем что-то написать, хотя бы изучи вопрос. Хотя...кому я это говорю?...
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:46) #
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Цитата: Pashtigo
Чанов уже год или полтора не работает с основной командой, а работал в Академии или молодёжке.

Он разве хуже Овчинникова? Да и что может дать Овца Акинфееву, если так без фанатизма рассудить? У Игоря по любому опыта больше чем у Овчинникова.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Ни для никого не секрет, что акинфеев перестал ловить что летит в ворота. Игорь потерял уверенность в себе. ЛЧ конечно надломила его, да и старая защита постаралась , тоже скажем виноваты в голах, но..но. Тренер Чанов перестал вселять уверенность в основного вратаря команды и сборной.

Чанов уже год или полтора не работает с основной командой, а работал в Академии или молодёжке.
Регистрация: 21.11.2009
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:21) #
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Цитата: tiki
но очень жаль, что отпустили такого тренера

Может так, тактично указали на дверь? Ни для никого не секрет, что акинфеев перестал ловить что летит в ворота. Игорь потерял уверенность в себе. ЛЧ конечно надломила его, да и старая защита постаралась , тоже скажем виноваты в голах, но..но. Тренер Чанов перестал вселять уверенность в основного вратаря команды и сборной.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
да уж, возраст - есть возраст
но очень жаль, что отпустили такого тренера


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Регистрация: 27.12.2010
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