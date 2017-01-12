Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тульский «Арсенал» может подписать 31-летнего экс-капитана «Стяуа»

Экс-полузащитник румынского футбольного клуба «Стяуа» Александр Бурчану может перейти в тульский «Арсенал».

По информации Fanatik.ro, бывший капитан «Стяуа» ведет переговоры с «канонирами», которые готовы платить Бурчану €300 тыс. в год. Если стороны договорятся, то футболист достанется «Арсеналу» бесплатно, так как является свободным агентом.

Контракт 31-летнего Бурчану закончился в конце 2016 года, и «Стяуа» решил не продлевать соглашение с игроком.

Газета.ru
Теги: Арсенал Тула Стяуа
Сегодня, 18:14
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (3)

Лучше возьмите футболиста которому лет сорок.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.