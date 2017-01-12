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Игорь Шалимов: Смолов мыслями с «Краснодаром»
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «Спортфакту» рассказал о кадровой ситуации в команде и прокомментировал разговоры о возможном уходе Фёдора Смолова.
- Пока команда отдыхала, клубный офис работал. Трех легионеров с вами в Эмиратах нет. Им нашли новую работу. Новичок пока один, эквадорец Рамирес. Из Чехии вернули Комличенко В «обойме» — 23 футболиста. Этого хватит, чтобы достойно завершить сезон?
- Многое будет зависеть от готовности тех, кто осенью не играл из-за травм. Мы завершали первую половину сезона без семи игроков. Двое — Мамаев и Петров — полноценно работать с нами пока не смогут, Жоаозиньо тоже пропустит первый сбор, если мы говорим о работе в общей группе. Если все будут здоровы и готовы играть, то тех, кто уже с нами, достаточно.
- Первым новичком «Краснодара» стал эквадорец Кристиан Рамирес. Почему именно он?
- Мы искали молодого защитника с «рабочей» левой ногой. Нашли. Рамиресу 22 года, в Европе начинает свой третий год. В Венгрии парень взял сначала Кубок лиги, а прошлой весной с «Ференцварошем» — золото чемпионата.
- В декабре много писали о будущем Федора Смолова. Его то «Спартак» якобы звал, потом люди из Дортмунда на переговоры в Краснодар, если верить коллегам, прилетали...
- Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и его клуб, Сергей Галицкий Смолова отпустит. Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег.
- В зиму «Краснодар» уходил с настоящим лазаретом. Почему так много травм у игроков вашей команды?
- Травмы бывают разные. У нас была серия, когда мы в каждом матче после игровых столкновений теряли футболистов.
- В итоге вы завершали сезон с минимальным выбором исполнителей, особенно — среди россиян. Как «Краснодар» будет решать эту проблему?
- Вернулся Комличенко. В Либереце, где он провел первую половину сезона, он был полезен. Надеюсь на его помощь. Может, у нас получится подписать еще кого-то. Посмотрим.
- В 90-х только в Испании играли 15 российских футболистов, сейчас за границей почти никого. Куда от нас ушло все это?
- Во-первых, поколению, которое сегодня играет в сборной, просто нет нужды уезжать. Дома платят достаточно. Во-вторых, те, кто уходит из национальной команды сегодня — сверстники Аршавина, Кержакова – играли в Европе, причем в хороших клубах. Был успех на Евро, появились хорошие варианты в Англии, Германии. Сегодня успехов нет, и сборная обновляется.
- Пока команда отдыхала, клубный офис работал. Трех легионеров с вами в Эмиратах нет. Им нашли новую работу. Новичок пока один, эквадорец Рамирес. Из Чехии вернули Комличенко В «обойме» — 23 футболиста. Этого хватит, чтобы достойно завершить сезон?
- Многое будет зависеть от готовности тех, кто осенью не играл из-за травм. Мы завершали первую половину сезона без семи игроков. Двое — Мамаев и Петров — полноценно работать с нами пока не смогут, Жоаозиньо тоже пропустит первый сбор, если мы говорим о работе в общей группе. Если все будут здоровы и готовы играть, то тех, кто уже с нами, достаточно.
- Первым новичком «Краснодара» стал эквадорец Кристиан Рамирес. Почему именно он?
- Мы искали молодого защитника с «рабочей» левой ногой. Нашли. Рамиресу 22 года, в Европе начинает свой третий год. В Венгрии парень взял сначала Кубок лиги, а прошлой весной с «Ференцварошем» — золото чемпионата.
- В декабре много писали о будущем Федора Смолова. Его то «Спартак» якобы звал, потом люди из Дортмунда на переговоры в Краснодар, если верить коллегам, прилетали...
- Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и его клуб, Сергей Галицкий Смолова отпустит. Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег.
- В зиму «Краснодар» уходил с настоящим лазаретом. Почему так много травм у игроков вашей команды?
- Травмы бывают разные. У нас была серия, когда мы в каждом матче после игровых столкновений теряли футболистов.
- В итоге вы завершали сезон с минимальным выбором исполнителей, особенно — среди россиян. Как «Краснодар» будет решать эту проблему?
- Вернулся Комличенко. В Либереце, где он провел первую половину сезона, он был полезен. Надеюсь на его помощь. Может, у нас получится подписать еще кого-то. Посмотрим.
- В 90-х только в Испании играли 15 российских футболистов, сейчас за границей почти никого. Куда от нас ушло все это?
- Во-первых, поколению, которое сегодня играет в сборной, просто нет нужды уезжать. Дома платят достаточно. Во-вторых, те, кто уходит из национальной команды сегодня — сверстники Аршавина, Кержакова – играли в Европе, причем в хороших клубах. Был успех на Евро, появились хорошие варианты в Англии, Германии. Сегодня успехов нет, и сборная обновляется.
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