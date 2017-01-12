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«Матч-ТВ»: Жиров станет игроком «Краснодара»

Защитник Александр Жиров перейдет в «Краснодар». По информации «Матч ТВ», стороны близки к соглашению, контракт может быть подписан в ближайшее время.

Первую часть сезона футболист отыграл в «Томи». На его счету 11 матчей в РФПЛ.

Жиров известен по своим выступлениям за барнаульское «Динамо», «Волгарь» и «Анжи».

Также защитник включался Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и на товарищескую игру против Казахстана. Но на поле игрок не выходил.
Теги: Жиров Анжи Краснодар Томь
Сегодня, 19:18
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№2 Написал: scikuni (Сегодня, 19:20) #
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Федя Погорелов
вы и так уфу с крыльями ослабили


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№1 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 19:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять наш зенит упустил игрока


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
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