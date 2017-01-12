Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес: с нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что с нетерпением ждёт встречи с партнёрами по команде на сборах в новом году.

«С нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде! Предсезонные сборы приближаются. Мы посетим Объединённые Арабские Эмираты и Испанию в следующие недели», – написал Промес в своём «инстаграме».

Отпуск у футболистов «Спартака» продлится до 15 января, после чего команда соберётся в Москве для медицинского осмотра, а затем отправится на первые сборы в Абу-Даби. Второй сбор красно-белые проведут в Эстепоне, третий – в Марбелье.

Чемпионат
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 19:40
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (7)

вот так: самые счастливые годы жизни человек прожил в спартаке! relaxed
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (7)

Нравится мне настрой в команде!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.