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Игорь Шалимов: «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища, есть запрос от болельщиков
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким и об отношении к стилю игры команды.
- Вы ведь давно знакомы с президентом «Краснодара».
- Да, это так. Познакомились, когда у Сергея Николаевича еще не было футбольного клуба.
- Теперь он ваш работодатель.
- Наши отношения не выходят за рамки «тренер — президент».
- Это правда, что вы могли тренировать «Краснодар» еще во второй лиге?
- Теоретически, наверное, мог. Но в реальной жизни такой возможности у меня не было. Я был рад, когда меня пригласили во вторую команду клуба, дав возможность заниматься любимым делом, творчеством. Мне в «Краснодаре»-2 полтора года назад предоставили шанс. Я мог показать то, что умею, как вижу футбол.
- Галицкий — строгий начальник?
- Да. Тот, кто многое дает, вправе жестко спрашивать. Но дело даже не в том, сколько этот человек вложил в футбол, как много сделал для нашей игры. Сергей Николаевич футболом живет. Уже поэтому он тот, кого хочется не подвести.
- У вас какие-то конкретные турнирные задачи в РФПЛ, Лиге Европы?
- Естественно. Не бывает профессионального спорта без целей и задач, которые стоят перед спортсменом, командой. Но про задачи я отвечу обтекаемо. На мой взгляд, постановка целей — внутреннее дело клуба. Не всегда об этом нужно говорить с журналистами в интервью. Мы весной попытаемся добиться максимума. А уж каким он будет, наш максимум, зависит от нас самих, качества нашей игры.
- Игра «Краснодара» после того, как вы стали главным тренером, заметно изменилась. Главные романтики РФПЛ сегодня предпочитают более прагматичный футбол.
- Не согласен. Больше стало длинных передач, меньше контроля мяча без продвижения к штрафной соперника. Но тут мы идем от одной из главных задач футбола - доставить мяч в штрафную соперника. Если вы делаете это максимально быстро, есть шанс, что соперник где-то не успеет, в чем-то проиграет. Но суть игры — та же. «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища.
- Это кредо президента клуба — играть красиво, для зрителей?
- Да, но сегодня есть и другой запрос. От тех, кто приходит на стадион. Люди, которые за нас сегодня переживают, заполняя арену, хотят увидеть зрелище. После первого тайма домашнего матча с «Зальцбургом» нас освистали. Тот матч с австрийцами — один из самых сложных для меня лично и команды в первой половине сезона. «Зальцбург» разрушил нашу игру. Нас переиграли, на поле царил футбол, который полностью устраивал австрийцев. Зрелища было мало, соперник играл на результат. Нам за такую игру справедливо «прилетело» тогда с трибун. Но мы бились до конца, смогли в концовке сравнять счет и досрочно вышли в плей-офф. Это стало положительным моментом, и, думаю, болельщиков такой итог матча тоже удовлетворил, - цитирует Шалимова «Спортфакт»
- Вы ведь давно знакомы с президентом «Краснодара».
- Да, это так. Познакомились, когда у Сергея Николаевича еще не было футбольного клуба.
- Теперь он ваш работодатель.
- Наши отношения не выходят за рамки «тренер — президент».
- Это правда, что вы могли тренировать «Краснодар» еще во второй лиге?
- Теоретически, наверное, мог. Но в реальной жизни такой возможности у меня не было. Я был рад, когда меня пригласили во вторую команду клуба, дав возможность заниматься любимым делом, творчеством. Мне в «Краснодаре»-2 полтора года назад предоставили шанс. Я мог показать то, что умею, как вижу футбол.
- Галицкий — строгий начальник?
- Да. Тот, кто многое дает, вправе жестко спрашивать. Но дело даже не в том, сколько этот человек вложил в футбол, как много сделал для нашей игры. Сергей Николаевич футболом живет. Уже поэтому он тот, кого хочется не подвести.
- У вас какие-то конкретные турнирные задачи в РФПЛ, Лиге Европы?
- Естественно. Не бывает профессионального спорта без целей и задач, которые стоят перед спортсменом, командой. Но про задачи я отвечу обтекаемо. На мой взгляд, постановка целей — внутреннее дело клуба. Не всегда об этом нужно говорить с журналистами в интервью. Мы весной попытаемся добиться максимума. А уж каким он будет, наш максимум, зависит от нас самих, качества нашей игры.
- Игра «Краснодара» после того, как вы стали главным тренером, заметно изменилась. Главные романтики РФПЛ сегодня предпочитают более прагматичный футбол.
- Не согласен. Больше стало длинных передач, меньше контроля мяча без продвижения к штрафной соперника. Но тут мы идем от одной из главных задач футбола - доставить мяч в штрафную соперника. Если вы делаете это максимально быстро, есть шанс, что соперник где-то не успеет, в чем-то проиграет. Но суть игры — та же. «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища.
- Это кредо президента клуба — играть красиво, для зрителей?
- Да, но сегодня есть и другой запрос. От тех, кто приходит на стадион. Люди, которые за нас сегодня переживают, заполняя арену, хотят увидеть зрелище. После первого тайма домашнего матча с «Зальцбургом» нас освистали. Тот матч с австрийцами — один из самых сложных для меня лично и команды в первой половине сезона. «Зальцбург» разрушил нашу игру. Нас переиграли, на поле царил футбол, который полностью устраивал австрийцев. Зрелища было мало, соперник играл на результат. Нам за такую игру справедливо «прилетело» тогда с трибун. Но мы бились до конца, смогли в концовке сравнять счет и досрочно вышли в плей-офф. Это стало положительным моментом, и, думаю, болельщиков такой итог матча тоже удовлетворил, - цитирует Шалимова «Спортфакт»
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