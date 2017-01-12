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«СЭ»: «Локомотив» и «Спартак» согласовали переход Самедова
По информации "СЭ", "Локомотив" и "Спартак" согласовали переход полузащитника Александра Самедова к красно–белым. Это стало известно после сегодняшней встречи представителей клубов. Стороны договорились не разглашать сумму трансфера. Напомним, ранее стало известно о следующем – в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 2 миллионов.
Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января.
Ранее сообщалось, что Самедов ранее согласовал контракт со "Спартаком" – срок договора составит 2,5 года, а зарплата - 1,8 миллиона евро в год.
Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января.
Ранее сообщалось, что Самедов ранее согласовал контракт со "Спартаком" – срок договора составит 2,5 года, а зарплата - 1,8 миллиона евро в год.
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