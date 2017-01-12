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«СЭ»: «Локомотив» и «Спартак» согласовали переход Самедова

По информации "СЭ", "Локомотив" и "Спартак" согласовали переход полузащитника Александра Самедова к красно–белым. Это стало известно после сегодняшней встречи представителей клубов. Стороны договорились не разглашать сумму трансфера. Напомним, ранее стало известно о следующем – в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 2 миллионов.

Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января.

Ранее сообщалось, что Самедов ранее согласовал контракт со "Спартаком" – срок договора составит 2,5 года, а зарплата - 1,8 миллиона евро в год.
Теги: Локомотив Спартак Самедов
Сегодня, 20:18
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15
(7)
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:12) #
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Цитата: паравоз
думал до последнего дня протянут.

Решили подсуетиться перед первым сбором.
Регистрация: 6.08.2008
№14 Написал: XERX - (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
бомжемляди,ну я понимаю когда подёпывают минусуете,ну а этих ребят,
Цитата: maradona72
Точно точно. Тьфу ты.

Цитата: Spartacus1971
Я про красную карточку.

Цитата: SPV
Пропускает из-за красной
,за что???
вы такие дауны,пипеееец!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№13 Написал: sterchin sterchin (Сегодня, 21:08) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
Самедов, Адриано, некто собирает пенсионеров в Спартаке. Видимо этот некто, думает только о ближайшей перспективе.
Полагаю, если Спартак станет чемпионом, то этот некто, сразу свалит.



Дай Бог с этим Некто стать чемпионами.
А дальше к лиге чемпионов - еще прикупят.

А так всех спартачей с отличным приобретением.
Рад, что Саша вернулся. Отличный игрок.
Регистрация: 21.08.2014
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: SPV
Пропускает из-за красной

Цитата: Spartacus1971
Я про красную карточку.

Точно точно. Тьфу ты.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Spartacus1971
Отличная новость,Самедов я так понимаю в матче с быками вместо Промеса.

С какого это? Промес никуда не уйдет до лета.


Я про красную карточку.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
С какого это? Промес никуда не уйдет до лета.

Пропускает из-за красной
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: Spartacus1971
Отличная новость,Самедов я так понимаю в матче с быками вместо Промеса.

С какого это? Промес никуда не уйдет до лета.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Только вот сколько наварили на этом мозготрахе, промолчено.

Цитата: Pavel 999
вот и славно сыр бор закончился теперь все внимание на футбол

Едвали тебе многое рассказали.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: следующий (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Самедов, Адриано, некто собирает пенсионеров в Спартаке. Видимо этот некто, думает только о ближайшей перспективе.
Полагаю, если Спартак станет чемпионом, то этот некто, сразу свалит.
Регистрация: 14.12.2012
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это не плохой игрок. И штрафные хорошо бьет и падачи что надо. Один минус, возраст. Но года два попылит.
Локо ослабили конкретно...
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (6)

вот и славно сыр бор закончился теперь все внимание на футбол
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Отличная новость,Самедов я так понимаю в матче с быками вместо Промеса.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ЕЕЕЕЕЕ
У Самика вторая молодость начнется smile
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да не разглашайте, конечно!
Иначе, что источникам делать? Особенно, знакомым с ситуацией...))


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: паравоз (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (2)

думал до последнего дня протянут.
Регистрация: 20.08.2016
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