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«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (11)
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«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро
УЕФА опубликовала суммы чистого долга среди европейский футбольный клубов. Худшим показателем обладает «Манчестер Юнайтед».
В заявлении отмечается, что в течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением со стороны УЕФА финансового фэйр-плей.
По итогам 2016 года «Манчестер Юнайтед» добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг «МЮ» увеличился на 25%.
ТОП-10 европейских клубов с чистым долгом
1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро)
2. «Бенфика» (336 млн евро)
3. «Интер» (306 млн евро)
4. «Валенсия» (285 млн евро)
5. КПР (279 млн евро)
6. «Милан» (249 млн евро)
7. ЦСКА (224 млн евро)
8. «Галатасарай» (222 млн евро)
9. «Ювентус» (209 млн евро)
10. «Рома» (208 млн евро)
Sports.ru
В заявлении отмечается, что в течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением со стороны УЕФА финансового фэйр-плей.
По итогам 2016 года «Манчестер Юнайтед» добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг «МЮ» увеличился на 25%.
ТОП-10 европейских клубов с чистым долгом
1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро)
2. «Бенфика» (336 млн евро)
3. «Интер» (306 млн евро)
4. «Валенсия» (285 млн евро)
5. КПР (279 млн евро)
6. «Милан» (249 млн евро)
7. ЦСКА (224 млн евро)
8. «Галатасарай» (222 млн евро)
9. «Ювентус» (209 млн евро)
10. «Рома» (208 млн евро)
Sports.ru
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