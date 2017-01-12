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«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро

УЕФА опубликовала суммы чистого долга среди европейский футбольный клубов. Худшим показателем обладает «Манчестер Юнайтед».

В заявлении отмечается, что в течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением со стороны УЕФА финансового фэйр-плей.

По итогам 2016 года «Манчестер Юнайтед» добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг «МЮ» увеличился на 25%.

ТОП-10 европейских клубов с чистым долгом

1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро)
2. «Бенфика» (336 млн евро)
3. «Интер» (306 млн евро)
4. «Валенсия» (285 млн евро)
5. КПР (279 млн евро)
6. «Милан» (249 млн евро)
7. ЦСКА (224 млн евро)
8. «Галатасарай» (222 млн евро)
9. «Ювентус» (209 млн евро)
10. «Рома» (208 млн евро)

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 20:45
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11
(7)
№11 Написал: vlees (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мурмаши1975
А что, овёс нынче дорог? Где гиня столько долгов набрал? А может Ерёменко нанюхал?

Понабрал кредитов на постройку стадиона,хотел не отставать от великолепного Спартака wink
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:12) #
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  •  (1)
online

Цитата: FC VOLGA
От куда такие долги?


Стадион.
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Хорошая компашка подобралась.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 21:08) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А что, овёс нынче дорог? Где гиня столько долгов набрал? А может Ерёменко нанюхал?


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№7 Написал: vlees (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну нечего,через пару десятков лет вернут долг,на билетах слышал цска неплохо зарабатывает relaxed
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (8)

А как петушились, когда заложили свой первый камень раньше стадиона Спартака.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
От куда такие долги? Результатов никаких нет,а долгов в 10 годовых бюджетов коней.
Регистрация: 28.12.2012
№4 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (5)

Не страшно .... Опять лягут под чич.... Гинир звони дадаханову ....
Регистрация: 1.09.2016
№3 Написал: trent (Сегодня, 20:51) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
пора банкротить ишаков...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:51) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
О перспективах цска на трансферном рынке - не чокаясь laughing
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Эх повезло нашему зениту пичинену,стадион построят,денег за аренду брать не будут,за что нам такое счастье?


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
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