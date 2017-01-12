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Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Жорже Мендеш обманом заработал на его переходе 500 тыс. евро

35-летний полузащитник Сэлим Бенашур, который ранее выступал за казанский «Рубин», заявил, что известный футбольный агент Жорже Мендеш обманом заработал на его трансфере в российский клуб.

«В 2006 году игрок подписал контракт с «Рубином», однако все могло быть иначе. Тогда известный агент Жорже Мендеш сообщил тунисскому футболисту, что у него было два предложения: из «Рубина» с контрактом на три года и из «Спортинга» с контрактом якобы на один год.

Футболист выбрал российский клуб как более безопасный вариант с точки зрения продолжения карьеры. Однако вскоре после перехода Сэлиму позвонил главный тренер «Спортинга» Паулу Бенту, чтобы узнать, почему он принял такое решение. От Бенту же Бенашур узнал, что на самом деле португальский клуб предложил ему контракт на три года с зарплатой €25–30 тыс. в месяц.

Бенашур запросил у «Рубина» документы о его трансфере, которые были направлены в компанию Мендеша Gestifute. Из этих документов игрок выяснил, что за его переход в «Рубин» Мендеш получил €500 тыс., которые казанский клуб отправил на счет на Каймановых островах», — пишет издание NoticiasAoMinuto, ссылаясь на слова Бенашура, сказанные в эфире французского телевидения.

Полузащитник выступал за «Рубин» с 2006 по 2007 год, после чего перешел в кувейтский клуб «Аль-Кадсия».

Газета.ru
Теги: Рубин Мендеш
Сегодня, 21:39
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№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:11) #
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А другие агенты типа ангелы - все почесноку и в поте лица?)))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
я всегда знал, что с каймановыми островами нечисто..))
Регистрация: 19.05.2015
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