Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:36
Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс»
Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс»
22:12
Кристиан Рамирес: о «Краснодаре» раньше ничего не знал, надеюсь стать для команды своим Марсело
Кристиан Рамирес: о «Краснодаре» раньше ничего не знал, надеюсь стать для команды своим Марсело
21:39
Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Жорже Мендеш обманом заработал на его переходе 500 тыс. евро (2)
Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Жорже Мендеш обманом заработал на его переходе 500 тыс. евро (2)
20:45
«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (53)
«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (53)
20:05
Вячеслав Колосков: допинг - внешняя зацепка, а бойкот ЧМ-2018 может быть по политическим причинам (4)
Вячеслав Колосков: допинг - внешняя зацепка, а бойкот ЧМ-2018 может быть по политическим причинам (4)
19:56
Игорь Шалимов: «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища, есть запрос от болельщиков (3)
Игорь Шалимов: «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища, есть запрос от болельщиков (3)
19:07
Экс-глава WADA: если страны откажутся от участия на ЧМ-2018 из-за допинг-скандалов, Россию могут лишить турнира (13)
Экс-глава WADA: если страны откажутся от участия на ЧМ-2018 из-за допинг-скандалов, Россию могут лишить турнира (13)
18:29
«Хэбэй Форчун»: не знаем, кто распространяет слухи о трансфере Хамеса, но они зашли слишком далеко
«Хэбэй Форчун»: не знаем, кто распространяет слухи о трансфере Хамеса, но они зашли слишком далеко
17:46
Президент азиатской конфедерации: буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030 (2)
Президент азиатской конфедерации: буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030 (2)
17:36
Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО) (4)
Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО) (4)
16:56
Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле (2)
Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле (2)
15:51
Дмитрий Селюк: Луису Адриано, который год не играет, дают зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь" (9)
Дмитрий Селюк: Луису Адриано, который год не играет, дают зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь" (9)
Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Жорже Мендеш обманом заработал на его переходе 500 тыс. евро
35-летний полузащитник Сэлим Бенашур, который ранее выступал за казанский «Рубин», заявил, что известный футбольный агент Жорже Мендеш обманом заработал на его трансфере в российский клуб.
«В 2006 году игрок подписал контракт с «Рубином», однако все могло быть иначе. Тогда известный агент Жорже Мендеш сообщил тунисскому футболисту, что у него было два предложения: из «Рубина» с контрактом на три года и из «Спортинга» с контрактом якобы на один год.
Футболист выбрал российский клуб как более безопасный вариант с точки зрения продолжения карьеры. Однако вскоре после перехода Сэлиму позвонил главный тренер «Спортинга» Паулу Бенту, чтобы узнать, почему он принял такое решение. От Бенту же Бенашур узнал, что на самом деле португальский клуб предложил ему контракт на три года с зарплатой €25–30 тыс. в месяц.
Бенашур запросил у «Рубина» документы о его трансфере, которые были направлены в компанию Мендеша Gestifute. Из этих документов игрок выяснил, что за его переход в «Рубин» Мендеш получил €500 тыс., которые казанский клуб отправил на счет на Каймановых островах», — пишет издание NoticiasAoMinuto, ссылаясь на слова Бенашура, сказанные в эфире французского телевидения.
Полузащитник выступал за «Рубин» с 2006 по 2007 год, после чего перешел в кувейтский клуб «Аль-Кадсия».
Газета.ru
«В 2006 году игрок подписал контракт с «Рубином», однако все могло быть иначе. Тогда известный агент Жорже Мендеш сообщил тунисскому футболисту, что у него было два предложения: из «Рубина» с контрактом на три года и из «Спортинга» с контрактом якобы на один год.
Футболист выбрал российский клуб как более безопасный вариант с точки зрения продолжения карьеры. Однако вскоре после перехода Сэлиму позвонил главный тренер «Спортинга» Паулу Бенту, чтобы узнать, почему он принял такое решение. От Бенту же Бенашур узнал, что на самом деле португальский клуб предложил ему контракт на три года с зарплатой €25–30 тыс. в месяц.
Бенашур запросил у «Рубина» документы о его трансфере, которые были направлены в компанию Мендеша Gestifute. Из этих документов игрок выяснил, что за его переход в «Рубин» Мендеш получил €500 тыс., которые казанский клуб отправил на счет на Каймановых островах», — пишет издание NoticiasAoMinuto, ссылаясь на слова Бенашура, сказанные в эфире французского телевидения.
Полузащитник выступал за «Рубин» с 2006 по 2007 год, после чего перешел в кувейтский клуб «Аль-Кадсия».
Газета.ru
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.