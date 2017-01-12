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Кристиан Рамирес: о «Краснодаре» раньше ничего не знал, надеюсь стать для команды своим Марсело
22-летний эквадорский защитник Кристиан Рамирес, этой зимой пополнивший состав «Краснодара», в интервью «Чемпионату» признался, что ничего не знал о своём новом клубе до первого контакта, а также рассказал, что старается быть похожим на защитника «Реала» Марсело.
«Если честно, то о „Краснодаре“ ничего не знал. Но это нормально, «Краснодар» ведь не так долго существует. Хотя, честно говоря, в Эквадоре мы вообще знаем о России лишь одну вещь – у вас холодно. Конечно, я сразу начал расспрашивать о клубе у своего друга Кристиана Нобоа. Он сказал: «Первое – это инфраструктура. Мало у кого в Европе такая есть». Я приехал в Краснодар – и в этом убедился. «Второе – теплый, спокойный, современный город». И это тоже правда. «Третье – «Краснодар» очень амбициозен и борется за самые высокие места». По тем матчам, которые я посмотрел, показалось, что команда действительно очень сильна. Надеюсь помочь ей и выиграть первый титул в истории. За этим я и приехал.
Мне всегда нравился Роберто Карлос. Во-первых, мы левши. Во-вторых, играем на одной позиции. В-третьих, любим атаковать. Кстати, философия «Краснодара» мне очень близка – нацеленность команды на нападение очень важна. В общем, в юности я очень хотел быть похожим на Роберто. Думаю, что качества у нас всё-таки разные, поэтому сейчас обращаю внимание на Марсело из «Реала». Он мой любимый действующий игрок. Опять же, защитник, который любит атаковать, играть красиво. Я тоже стараюсь демонстрировать технику и максимально обострять. Надеюсь стать для «Краснодара» своим Марсело», — поведал Рамирес.
«Если честно, то о „Краснодаре“ ничего не знал. Но это нормально, «Краснодар» ведь не так долго существует. Хотя, честно говоря, в Эквадоре мы вообще знаем о России лишь одну вещь – у вас холодно. Конечно, я сразу начал расспрашивать о клубе у своего друга Кристиана Нобоа. Он сказал: «Первое – это инфраструктура. Мало у кого в Европе такая есть». Я приехал в Краснодар – и в этом убедился. «Второе – теплый, спокойный, современный город». И это тоже правда. «Третье – «Краснодар» очень амбициозен и борется за самые высокие места». По тем матчам, которые я посмотрел, показалось, что команда действительно очень сильна. Надеюсь помочь ей и выиграть первый титул в истории. За этим я и приехал.
Мне всегда нравился Роберто Карлос. Во-первых, мы левши. Во-вторых, играем на одной позиции. В-третьих, любим атаковать. Кстати, философия «Краснодара» мне очень близка – нацеленность команды на нападение очень важна. В общем, в юности я очень хотел быть похожим на Роберто. Думаю, что качества у нас всё-таки разные, поэтому сейчас обращаю внимание на Марсело из «Реала». Он мой любимый действующий игрок. Опять же, защитник, который любит атаковать, играть красиво. Я тоже стараюсь демонстрировать технику и максимально обострять. Надеюсь стать для «Краснодара» своим Марсело», — поведал Рамирес.
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