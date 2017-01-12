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Олег Яровинский: Витиньо приезжает в Россию с семьей, он повзрослел и возмужал
Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал о возможном усилении команды в атакующей линии, продаже Карлоса Страндберга в Бельгию и возвращении Витиньо из Бразилии.
- У ЦСКА будут трансферы этой зимой?
- Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно – самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.
- Какого нападающего ищет ЦСКА?
- Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были очень хорошие и эффективные нападающие.
- Когда можно ждать конкретики?
- Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть бы не хотелось.
- Речь идет об одном нападающем?
- Как минимум.
- Продажу Страндберга в «Брюгге» можно назвать удачной сделкой для ЦСКА?
- Безусловно. Карлос по-прежнему молод, он у нас в определенной степени прогрессировал. Получилось ли продать игрока дороже, чем мы заплатили за него два года назад? Да, причем в разы.
- Но ведь изначально его брали не для того, чтобы затем перепродать?
- В команде должны быть футболисты, способные выйти на поле по ходу матча, пусть на 15-20 минут, и удачно войти в игру. Разумеется, им нужно быть готовыми и к выступлению в стартовом составе. Когда мы говорим о причинах продажи Страндберга, не стоит забывать, что в основной обойме ЦСКА появился очень интересный молодой российский форвард Федор Чалов. Мы получили возможность доверять россиянину, тем более, воспитаннику нашей школы.
- Вы общались с Витиньо. Впечатления?
- Он повзрослел, возмужал. Приехал, чтобы заиграть в ЦСКА, оправдать надежды, которые мы с ним связываем. Тренерский штаб ищет для него оптимальную позицию. Играть в футбол Витиньо умеет. Он приезжает в Россию с семьей. Намерения у него очень серьезные, вплоть до того, чтобы оказаться в сборной Бразилии.
- Панченко, отданный «Динамо» в аренду, на данный момент является лучшим бомбардиром ФНЛ. Возможно ли возвращение игрока в ЦСКА уже в зимнее трансферное окно?
- Не хотелось бы это сейчас комментировать, - приводит слова Яровинского Bobsoccer
- У ЦСКА будут трансферы этой зимой?
- Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно – самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.
- Какого нападающего ищет ЦСКА?
- Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были очень хорошие и эффективные нападающие.
- Когда можно ждать конкретики?
- Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть бы не хотелось.
- Речь идет об одном нападающем?
- Как минимум.
- Продажу Страндберга в «Брюгге» можно назвать удачной сделкой для ЦСКА?
- Безусловно. Карлос по-прежнему молод, он у нас в определенной степени прогрессировал. Получилось ли продать игрока дороже, чем мы заплатили за него два года назад? Да, причем в разы.
- Но ведь изначально его брали не для того, чтобы затем перепродать?
- В команде должны быть футболисты, способные выйти на поле по ходу матча, пусть на 15-20 минут, и удачно войти в игру. Разумеется, им нужно быть готовыми и к выступлению в стартовом составе. Когда мы говорим о причинах продажи Страндберга, не стоит забывать, что в основной обойме ЦСКА появился очень интересный молодой российский форвард Федор Чалов. Мы получили возможность доверять россиянину, тем более, воспитаннику нашей школы.
- Вы общались с Витиньо. Впечатления?
- Он повзрослел, возмужал. Приехал, чтобы заиграть в ЦСКА, оправдать надежды, которые мы с ним связываем. Тренерский штаб ищет для него оптимальную позицию. Играть в футбол Витиньо умеет. Он приезжает в Россию с семьей. Намерения у него очень серьезные, вплоть до того, чтобы оказаться в сборной Бразилии.
- Панченко, отданный «Динамо» в аренду, на данный момент является лучшим бомбардиром ФНЛ. Возможно ли возвращение игрока в ЦСКА уже в зимнее трансферное окно?
- Не хотелось бы это сейчас комментировать, - приводит слова Яровинского Bobsoccer
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