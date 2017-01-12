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Агент Боккетти: мы ведем переговоры со «Спартаком» и другими командами

Андреа д'Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, сообщил, что футболист рассматривает варианты продолжения карьеры и в других клубах. Действующее соглашение итальянца с красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

– Контракт Сальваторе истекает, – цитирует Il Posticipo д'Амико. – Мы ведем переговоры со "Спартаком" и другими командами, но пока нет никаких новостей. Вернуться в Италию? Он думает, рассматривает варианты. Сальваторе – человек с открытым сердцем, но профессионализм для него на первом плане, с этой точки зрения и рассматриваются имеющиеся предложения.

"СЭ"
Теги: Боккетти Спартак
Вчера, 23:21
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№1 Написал: Vados (Вчера, 23:35) #
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Веди переговоры с Зенитом smirk
Регистрация: 1.12.2016
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