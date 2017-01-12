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Олег Яровинский: переход Витселя в Китай - шикарное решение для «Зенита»

Глава селекционной службы ЦСКА рассказал о ситуации с продлением контракта Зорана Тошича, расставании с Александром Цауней и назвал трансфер, который удивил его в последнее время больше всего.

- Какова ситуация с Тошичем? Летом у него истекает контракт.
- У нас очень хороший контакт и с самим Зораном, и с его агентом. Убежден, мы найдем компромиссное решение.

- Почему был расторгнут контракт с Цауней?
- Это обоюдное решение. Цауня очень хороший футболист и отличный парень. Его проблемы со здоровьем – наша общая беда. Я читал едкие комментарии насчет Александра, так вот, он совершенно их не заслуживает. Мы расстались по-дружески.

- Кто-то еще из арендованных футболистов, кроме уже вернувшихся Васина и Витиньо, может быть возвращен зимой?
- Мы очень рассчитываем на всех наших ребят. Дергать их в середине чемпионата из клубов, где все складывается, не видим смысла. Мы изначально отдавали их на сезон, до лета.

- Конкуренты армейцев, «Зенит» и «Спартак», вовсю приглашают новичков. Не смущает, что соперники более активны на трансферном рынке?
- Мы никогда ни на кого не киваем, ЦСКА не сдается ни при каких обстоятельствах. Нам нужно сделать свою работу как можно лучше.

- У ЦСКА сейчас очень интересная молодежная команда. Кто-то из ее игроков может отправиться в аренду уже сейчас?
- Мы делаем это в основном летом, после окончания сезона. Молодежь действительно интересная, достаточно посмотреть, сколько игроков отправились с основным составом сюда, в Кампоамор. Ребята стараются соответствовать, хорошо тренируются.

- ЦСКА старается заблаговременно продлевать контракты с ведущими игроками. Кто следующий на очереди?
- Есть люди, но пока не готов об этом говорить.

- Может ли случиться, что ЦСКА в ближайшее время усилит не только позицию форварда, но и возьмет футболиста другого амплуа?
- Зимнее окно в России закрывается позже, чем в других странах. Так что никогда не говори никогда. Все может случиться.

- Какая сделка из тех, что произошли в последнее время, вас особенно поразила?
- Не скрою, был очень сильно удивлен трансфером Витселя. С точки зрения «Зенита» - шикарное решение. А вот со стороны игрока… Пожалуй, это действительно был сложный выбор, - цитирует Яровинского Bobsoccer
Теги: Яровинский ЦСКА
Вчера, 23:34
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