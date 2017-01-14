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Виктор Васин: верю, что ЦСКА весной и "Спартак" догонит
Защитник ЦСКА Виктор Васин уверен, что во второй половине сезона "армейцам" по силам догнать лидирующий в таблице российской Премьер-Лиги "Спартак".
После 17 туров ЦСКА занимает третье место в таблице, отставая на три очка от "Зенита" и на восемь от "Спартака".
"Догонит ли ЦСКА "Зенит" весной? Я верю, что и "Спартак" догоним. Если бы у нас "Барселона" лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Всё в наших руках", - цитирует Васина "Чемпионат.сом".
После 17 туров ЦСКА занимает третье место в таблице, отставая на три очка от "Зенита" и на восемь от "Спартака".
"Догонит ли ЦСКА "Зенит" весной? Я верю, что и "Спартак" догоним. Если бы у нас "Барселона" лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Всё в наших руках", - цитирует Васина "Чемпионат.сом".
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