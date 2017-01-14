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Виктор Васин: верю, что ЦСКА весной и "Спартак" догонит

Защитник ЦСКА Виктор Васин уверен, что во второй половине сезона "армейцам" по силам догнать лидирующий в таблице российской Премьер-Лиги "Спартак".

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в таблице, отставая на три очка от "Зенита" и на восемь от "Спартака".

"Догонит ли ЦСКА "Зенит" весной? Я верю, что и "Спартак" догоним. Если бы у нас "Барселона" лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Всё в наших руках", - цитирует Васина "Чемпионат.сом".
Теги: Васин ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:05
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№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Максим I]ТАНЯ ГАЙКА,
Научись писАть по-русски: не приятно читать.

smiley какой же ты недалёкий..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:53) #
  • -3
  •  (3)
online

ТАНЯ ГАЙКА,
Научись писАть по-русски: неприятно читать.

famvdv,
Поверь, он уже в основе. И языком не чешет: в контракте оооочень сильные "награды" за несанкционированные интервью. Ничего вредного для клуба он не сказал.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 17:30) #
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Ещё места в составе не отвоевал, а уже из себя Ностардамуса изображает
Регистрация: 1.05.2009
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 17:10) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Без шансов ,а если это вдруг случится,то наш чемпионат самое глубокое болото в мире.Цска в Европе команда уровня Маккаби,Лудогорца.Всем остальным российским командам просто будет непростительный позор.
Регистрация: 15.06.2016
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