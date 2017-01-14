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ЦСКА на сборе в Испании сыграет с "Пястом"

Стал известен один из соперников ЦСКА на первом учебно-тренировочном сборе в нынешнем году.

В испанском Аликанте команда Виктора Гончаренко встретится с серебряным призером чемпионата Польши-2015/16 – "Пястом". Встреча состоится 22 января.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:22
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