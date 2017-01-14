Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:29
Кевин Лазанья перешел в "Удинезе" (1)
Кевин Лазанья перешел в "Удинезе" (1)
14:16
Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха! (32)
Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха! (32)
Мирча Луческу: сейчас невозможно определить, какой состав у нас будет основным
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче против "Айнтрахта" (0:0).
"Нам нужно определенное время, чтобы интегрировать всех новичков в команду и набрать форму. После первого матча рано говорить, как изменился "Зенит" без Акселя Витселя. Даже несмотря на то, что мы играли против хорошей команды, я рассматриваю этот матч, прежде всего, как тренировку: команда хорошо поняла механизмы игры, больше внимания мы уделяли защитным механизмам. Впереди у нас еще много товарищеских игр, через которые мы будем набирать форму. Сейчас невозможно определить, какой состав у нас будет основным, даже если вы пристально будете следить за играми. В ходе тренировочного сбора я буду давать всем игрокам возможность выходить на поле и показывать себя. Жалко, что не все ребята смогли сыграть против немецкой команды, так как у некоторых есть небольшие повреждения. К примеру, Иван Новосельцев получил травму, хотя он хорошо готовился к сборам еще будучи в отпуске, но, видимо, эта программа ему не очень помогла. Я доволен тем, как команда действовала в игре против "Айнтрахта", доволен игрой абсолютно всех ребят. Понятно, что мы еще будем прибавлять и данный матч не является показательным, хотя мы полностью задавили соперника, создали у его ворот два очень опасных момента, но, к сожалению, не смогли забить. Вся команда на данный момент находится под нагрузками и проводила игру после утренней тренировки", - цитирует Луческу ТАСС.
"Нам нужно определенное время, чтобы интегрировать всех новичков в команду и набрать форму. После первого матча рано говорить, как изменился "Зенит" без Акселя Витселя. Даже несмотря на то, что мы играли против хорошей команды, я рассматриваю этот матч, прежде всего, как тренировку: команда хорошо поняла механизмы игры, больше внимания мы уделяли защитным механизмам. Впереди у нас еще много товарищеских игр, через которые мы будем набирать форму. Сейчас невозможно определить, какой состав у нас будет основным, даже если вы пристально будете следить за играми. В ходе тренировочного сбора я буду давать всем игрокам возможность выходить на поле и показывать себя. Жалко, что не все ребята смогли сыграть против немецкой команды, так как у некоторых есть небольшие повреждения. К примеру, Иван Новосельцев получил травму, хотя он хорошо готовился к сборам еще будучи в отпуске, но, видимо, эта программа ему не очень помогла. Я доволен тем, как команда действовала в игре против "Айнтрахта", доволен игрой абсолютно всех ребят. Понятно, что мы еще будем прибавлять и данный матч не является показательным, хотя мы полностью задавили соперника, создали у его ворот два очень опасных момента, но, к сожалению, не смогли забить. Вся команда на данный момент находится под нагрузками и проводила игру после утренней тренировки", - цитирует Луческу ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.