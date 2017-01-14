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Мирча Луческу: сейчас невозможно определить, какой состав у нас будет основным

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче против "Айнтрахта" (0:0).

"Нам нужно определенное время, чтобы интегрировать всех новичков в команду и набрать форму. После первого матча рано говорить, как изменился "Зенит" без Акселя Витселя. Даже несмотря на то, что мы играли против хорошей команды, я рассматриваю этот матч, прежде всего, как тренировку: команда хорошо поняла механизмы игры, больше внимания мы уделяли защитным механизмам. Впереди у нас еще много товарищеских игр, через которые мы будем набирать форму. Сейчас невозможно определить, какой состав у нас будет основным, даже если вы пристально будете следить за играми. В ходе тренировочного сбора я буду давать всем игрокам возможность выходить на поле и показывать себя. Жалко, что не все ребята смогли сыграть против немецкой команды, так как у некоторых есть небольшие повреждения. К примеру, Иван Новосельцев получил травму, хотя он хорошо готовился к сборам еще будучи в отпуске, но, видимо, эта программа ему не очень помогла. Я доволен тем, как команда действовала в игре против "Айнтрахта", доволен игрой абсолютно всех ребят. Понятно, что мы еще будем прибавлять и данный матч не является показательным, хотя мы полностью задавили соперника, создали у его ворот два очень опасных момента, но, к сожалению, не смогли забить. Вся команда на данный момент находится под нагрузками и проводила игру после утренней тренировки", - цитирует Луческу ТАСС.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 19:50
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12
(1)
№12 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:01) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА


Цитата: katzbalger
В год петуха к ним пришел голубой Дед Отмороз

Где вы их поселили, в тарасовке или на чпок-арене?

Да без разницы куда, у них петухи с голубыми везде обитают.
Регистрация: 25.02.2016
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:52) #
  • -2
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спляши, цЫган laughing
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: ЩегловКоС (Сегодня, 20:49) #
  • -4
  •  (4)

ДЯДЬКА,
ПрЮвет укозовский беженц... куда яйцеголового дели...?
Регистрация: 14.01.2017
№9 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 20:46) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: katzbalger
Цыганка старая...
Твари, вам - амба. Ну зверь такой дальневосточный

ты это того... бросай курить всяку гадость
Регистрация: 1.02.2015
№8 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:46) #
  • -5
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понабрал шлак теперь мозги пухнут
Регистрация: 4.08.2016
№7 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:43) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: katzbalger
В год петуха к ним пришел голубой Дед Отмороз

Где вы их поселили, в тарасовке или на чпок-арене?
Регистрация: 15.05.2015
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:31) #
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давайте Зениту хоть Селихова отдолжим, хоть один нормальный вратарь в команде будет
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мирча путает карты..Правильно делает!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: katzbalger
Цыганка старая...
Твари, вам - амба. Ну зверь такой дальневосточный

Смешной очередной шпартаковец)По мне пусть хоть все товарняки проиграют,это лишь тренировка.Помнится у Спала почти все матчи перед сезоном продули,а взяли золото.Поэтому смотреть на результаты первого матча после отпуска может только такой как ты.Еще бы, ведь именно в товарняках взяли великий кубок соли,правда потом в чемпионате как всегда по полной обо..лись,но у вас это каждый год.Та самая амба,а еще зверь Сибирский-писец называется.Как чемп возобновится так и будет вам этот писец.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:23) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
" Цыганка с картами ..
Дорога дальняя..
Дорога дальняя..
Казённый дом . "
Гадает цыган ! Хотя обычно гадают цыганки . smile



Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: katzbalger (Сегодня, 20:13) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цыганка старая...
Твари, вам - амба. Ну зверь такой дальневосточный


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В год петуха к ним пришел голубой Дед Отмороз
Регистрация: 13.01.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:55) #
  • -3
  •  (9)

А какие вообще можно делать выводы по матчу, в котором зенит играл только-только вышедшими из отпуска игроками и с не окончившейся в РФПЛ трансферной кампанией? flushed
Я вообще не понимаю, ЗАЧЕМ был нужен этот матч?
Игроков проверить после отпуска?
Так, в отпуске кушали они хорошо, то, что нужно, "безобразиев" не допускали. smile
Или у Луческу и в Шахтёре было так же - "смотр" после отпуска?
Регистрация: 6.08.2008
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