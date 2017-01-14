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Гия Григалава может перейти в тульский "Арсенал"

Центральный защитник Гия Григалава может продолжить карьеру в тульском "Арсенале", утверждает "Спорт-Экспресс".

Последним клубом 27-летнего грузина был кипрский "Пафос". Ранее он выступал в России за "Волгу", "Крылья" и "Анжи". В активе Григалавы 21 матч за грузинскую сборную.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 22:20
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
игрок чисто для распилов и откатов - неудивительно, что им заинтересовался именно Арсенал
Регистрация: 16.03.2010
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