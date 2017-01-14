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Сергей Чепчугов: первая неделя сборов всегда такая тяжелая

Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал работу команды на тренировочном сборе.

- За столько лет я изучил Кампамоар досконально и могу сказать, что место это просто чудесное. Работать здесь комфортно, всё находится рядом, в пешей доступности. Вышел из номера – и сразу попал на зелёное поле, а ведь в других местах до тренировочного центра нужно ездить по тридцать-сорок минут. Бассейн, сауна, тренажёрный зал – всё под рукой. Очень рад, что на этот раз мы проведём здесь все три сбора.

– А не надоест за полтора месяца один и тот же пейзаж?

– Нет, потому что место очень уютное. К тому же у нас между сборами будут трёхдневные каникулы. Улетел хоть в Москву, хоть в любую точку Испании или мира – и вернулся отдохнувшим, в отличном настроении.

– А сейчас как настроение? Нагрузки ведь уже даются нешуточные, не так ли?

– Тяжело, конечно, но первая неделя сборов всегда такая. Потом будет попроще. К тому же мы работаем все вместе, подбадриваем друг друга, а в такой атмосфере нагрузки переносятся легче.

– Пока в расположение команды не прибыл капитан Игорь Акинфеев, вы во вратарской линии, можно сказать, за старшего. Как продвигается работа у голкиперов?

– (Улыбается) У нас всё в порядке, выполняем всё, что предписано тренерским штабом. Сергей Иванович Овчинников дал нам два-три новых упражнения, в общем, работать интересно. Молодые ребята тоже тренируются с желанием. И Илья Помазун, и Паша Овчинников – перспективные вратари. Илья уже работал с главной командой в Кампамоаре, ему все требования хорошо известны, а для Пашки это первый подобный опыт, который однозначно пойдёт ему на пользу.

ПФК ЦСКА
Теги: Чепчугов ЦСКА
Сегодня, 22:28
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2
(0)
№2 Написал: Sergant (Сегодня, 23:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Вообще ЦСКА тренируется в Кампоаморе, а не в Кампамоаре. Как можно два раза подряд написать неправильно? На источнике всё правильно
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Странный чел этот чепчугов;всю карьеру просидедь вторым номером,а ведь он старше акинфеева!
Регистрация: 3.11.2016
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