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Сергей Чепчугов: первая неделя сборов всегда такая тяжелая
Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал работу команды на тренировочном сборе.
- За столько лет я изучил Кампамоар досконально и могу сказать, что место это просто чудесное. Работать здесь комфортно, всё находится рядом, в пешей доступности. Вышел из номера – и сразу попал на зелёное поле, а ведь в других местах до тренировочного центра нужно ездить по тридцать-сорок минут. Бассейн, сауна, тренажёрный зал – всё под рукой. Очень рад, что на этот раз мы проведём здесь все три сбора.
– А не надоест за полтора месяца один и тот же пейзаж?
– Нет, потому что место очень уютное. К тому же у нас между сборами будут трёхдневные каникулы. Улетел хоть в Москву, хоть в любую точку Испании или мира – и вернулся отдохнувшим, в отличном настроении.
– А сейчас как настроение? Нагрузки ведь уже даются нешуточные, не так ли?
– Тяжело, конечно, но первая неделя сборов всегда такая. Потом будет попроще. К тому же мы работаем все вместе, подбадриваем друг друга, а в такой атмосфере нагрузки переносятся легче.
– Пока в расположение команды не прибыл капитан Игорь Акинфеев, вы во вратарской линии, можно сказать, за старшего. Как продвигается работа у голкиперов?
– (Улыбается) У нас всё в порядке, выполняем всё, что предписано тренерским штабом. Сергей Иванович Овчинников дал нам два-три новых упражнения, в общем, работать интересно. Молодые ребята тоже тренируются с желанием. И Илья Помазун, и Паша Овчинников – перспективные вратари. Илья уже работал с главной командой в Кампамоаре, ему все требования хорошо известны, а для Пашки это первый подобный опыт, который однозначно пойдёт ему на пользу.
ПФК ЦСКА
- За столько лет я изучил Кампамоар досконально и могу сказать, что место это просто чудесное. Работать здесь комфортно, всё находится рядом, в пешей доступности. Вышел из номера – и сразу попал на зелёное поле, а ведь в других местах до тренировочного центра нужно ездить по тридцать-сорок минут. Бассейн, сауна, тренажёрный зал – всё под рукой. Очень рад, что на этот раз мы проведём здесь все три сбора.
– А не надоест за полтора месяца один и тот же пейзаж?
– Нет, потому что место очень уютное. К тому же у нас между сборами будут трёхдневные каникулы. Улетел хоть в Москву, хоть в любую точку Испании или мира – и вернулся отдохнувшим, в отличном настроении.
– А сейчас как настроение? Нагрузки ведь уже даются нешуточные, не так ли?
– Тяжело, конечно, но первая неделя сборов всегда такая. Потом будет попроще. К тому же мы работаем все вместе, подбадриваем друг друга, а в такой атмосфере нагрузки переносятся легче.
– Пока в расположение команды не прибыл капитан Игорь Акинфеев, вы во вратарской линии, можно сказать, за старшего. Как продвигается работа у голкиперов?
– (Улыбается) У нас всё в порядке, выполняем всё, что предписано тренерским штабом. Сергей Иванович Овчинников дал нам два-три новых упражнения, в общем, работать интересно. Молодые ребята тоже тренируются с желанием. И Илья Помазун, и Паша Овчинников – перспективные вратари. Илья уже работал с главной командой в Кампамоаре, ему все требования хорошо известны, а для Пашки это первый подобный опыт, который однозначно пойдёт ему на пользу.
ПФК ЦСКА
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