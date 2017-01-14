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Дарко Бодул: верю, что могу играть в топ-клубе
Нападающий "Амкара" Дарко Бодул рассказал о своей адаптации в России.
"Чувствую себя в России комфортно. Стиль игры "Амкара" и менталитет людей мне подходит. Мы играем на контратаках, а я часто занимаю место в середине поля, поэтому и забиваю не так много. В центре мне комфортнее. К тому же, у меня уже есть несколько голевых передач, так что я всем доволен. Мы хотим подняться до зоны Лиги Европы. В России всё может быстро поменяться. "Спартак" только что купил у нас двух игроков, не за самые маленькие деньги. К этому стремлюсь и я. Я очень благодарен "Амкару", но я верю, что могу играть в топ-клубе", — цитирует Бодула Spox.
"Чувствую себя в России комфортно. Стиль игры "Амкара" и менталитет людей мне подходит. Мы играем на контратаках, а я часто занимаю место в середине поля, поэтому и забиваю не так много. В центре мне комфортнее. К тому же, у меня уже есть несколько голевых передач, так что я всем доволен. Мы хотим подняться до зоны Лиги Европы. В России всё может быстро поменяться. "Спартак" только что купил у нас двух игроков, не за самые маленькие деньги. К этому стремлюсь и я. Я очень благодарен "Амкару", но я верю, что могу играть в топ-клубе", — цитирует Бодула Spox.
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