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Андрей Аршавин: российским клубам будет нереально отказаться от государственных денег
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу отказаться от государственного финансирования.
"Что произойдет, если в РФПЛ откажутся от государственного финансирования? У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет.
Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в "Томи" будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также в "Зенит", "Краснодар".
Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.
Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта", - цитирует Аршавина "Газета.ру".
"Что произойдет, если в РФПЛ откажутся от государственного финансирования? У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет.
Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в "Томи" будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также в "Зенит", "Краснодар".
Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.
Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта", - цитирует Аршавина "Газета.ру".
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