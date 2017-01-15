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Гия Григалава: готов приступить к работе в "Арсенале"

Защитник Гия Григалава прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал".

"Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Сегодня поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе", - цитирует Григалаву "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 08:48
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