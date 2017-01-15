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Луис Адриано успешно прошел медосмотр перед переходом в "Спартак"

Нападающий Луис Адриано успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом из "Милана" в "Спартак", утверждает "Чемпионат.сом".

В понедельник, 16 января, бразилец прилетит в Москву в 17:30 рейсом из Милана вместе со своими представителями и в этот же день подпишет контракт с красно-белыми.
Теги: Адриано Милан Спартак
Сегодня, 09:45
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