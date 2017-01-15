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Сергей Овчинников: "Спартаку" в некоторых матчах повезло, но везет сильнейшим
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников не удивлен тому, что на данный момент "Спартак" является лидером российской премьер-лиги. П
– Уверенным лидерством "Спартака" удивлены?
– На самом деле, не очень. Они хорошо усилились. Стабилизировали состав. Сильно выступают дома благодаря большой поддержке на своем стадионе. Появился очень эмоциональный тренер: видно сразу, что его сильные стороны – мотивация, организация, дисциплина. В некоторых матчах повезло – но везет сильнейшим. Играли во многих встречах очень хорошо. Их лидерство бесспорно по первой части сезона.
Но ведь турнир состоит из двух кругов. Предсезонная подготовка для тренера, кто никогда не работал главным – непростая задача. Думаю, Каррера не хотел, чтобы чемпионат прекращался.
Считаю, на места в первой тройке будут претендовать команд пять. Вряд ли последнее слово сказал и "Локомотив" – хотя именно в этом году им будет сложно. Но, зная Юрия Палыча, со временем он стабилизирует ситуацию. Да и "Рубин" с таким составом и тратами обязан быть выше.
"Спорт-Экспресс"
– Уверенным лидерством "Спартака" удивлены?
– На самом деле, не очень. Они хорошо усилились. Стабилизировали состав. Сильно выступают дома благодаря большой поддержке на своем стадионе. Появился очень эмоциональный тренер: видно сразу, что его сильные стороны – мотивация, организация, дисциплина. В некоторых матчах повезло – но везет сильнейшим. Играли во многих встречах очень хорошо. Их лидерство бесспорно по первой части сезона.
Но ведь турнир состоит из двух кругов. Предсезонная подготовка для тренера, кто никогда не работал главным – непростая задача. Думаю, Каррера не хотел, чтобы чемпионат прекращался.
Считаю, на места в первой тройке будут претендовать команд пять. Вряд ли последнее слово сказал и "Локомотив" – хотя именно в этом году им будет сложно. Но, зная Юрия Палыча, со временем он стабилизирует ситуацию. Да и "Рубин" с таким составом и тратами обязан быть выше.
"Спорт-Экспресс"
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