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Украинский вратарь "Уфы" покинул команду

Вратарь Богдан Сарнавский сообщил, что договорился о досрочном расторжении контракта с "Уфой". Голкипер присоединился к "Ворскле".

- Богдан, почему вы вернулись на Украину, хотя не так давно уезжали в Россию, где подписывали контракт с "Уфой"?

- Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством "Уфы" о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

- И пока вы свой выбор остановили на "Ворскле"?

- Совершенно верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка.

- Чем вас привлек полтавский вариант возможного продолжения карьеры?

- Просто хочется играть, чего в предыдущем клубе мне явно этого не недоставало.

matchday.ua
Теги: Уфа Ворскла
Сегодня, 12:31
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