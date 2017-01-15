Украинский вратарь "Уфы" покинул команду

Вратарь Богдан Сарнавский сообщил, что договорился о досрочном расторжении контракта с "Уфой". Голкипер присоединился к "Ворскле".- Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством "Уфы" о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.- Совершенно верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка.- Просто хочется играть, чего в предыдущем клубе мне явно этого не недоставало.