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Сергей Овчинников: у ЦСКА есть большая вера в чемпионство, других целей быть не может

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что армейцы верят в возможность завоевания чемпионства.

– В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом?

– Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.

– Назовите главное отличие Гончаренко.

– У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия может и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.

– У Гончаренко на тренировках появился "мольберт" на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.


– Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете – но просто раньше вы его не видели.

– Такую классную штуку скрывали от нашего взора.

– Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Овчинников Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 12:31
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№1 Написал: Chell (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
во как человек к ЦСКА прикипел, про паровоз даже не вспоминает!
Регистрация: 28.10.2016
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