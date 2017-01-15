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15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет
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Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет
Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на вопрос про имеющуюся у него ипотеку.
"Если речь идет про интернет-мем "Жора-ипотека", то он ко мне не относится вдвойне. Во-первых, я не откликаюсь на имя Жора. Меня назвали в честь деда, который погиб, что называется, при исполнении, еще до моего рождения. Поэтому других вариантов, кроме как Георгий с коротким именем Юра, просто не было. Единственный человек, который всю жизнь называл меня Жорой, а я отзывался не поправлял, – Владимир Никитович Маслаченко. Хотя он прекрасно знал, что у меня другое короткое имя – Юра. Но почему-то нравилось называть меня именно Жорой.
Во-вторых, ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза. У нас только родился сын, жена не работала, так что было непросто.
Но мы справились, хотя еле сводили концы с концами из-за этого кредита. К счастью, я его достаточно быстро закрыл. И с тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие.
Так что вынужден разочаровать: мем звучит, может быть, и прикольно (причем придумал его скорее всего измученный ипотекой телезритель), но ко мне он отношения не имеет. С таким же успехом можно называть меня "Гоша-алименты".
Теперь что касается объективности или необъективности высказываний. Из-за них, как я понимаю, и появился мем про ипотеку, который при случае адресуется теперь уже не только мне, но и коллегам. Мне кажется, мы, комментаторы, которые работают на трансляциях, говорят или пишут о футболе в телепередачах, на радио и в других СМИ по десять и больше лет, пробив цифру в тысячу репортажей за карьеру, заслужили право давать собственную оценку спортивным событиям, игрокам, тренерам, быть своего рода критиками.
В этом, собственно и заключается суть профессии состоявшегося комментатора, признанного футбольным (если мы говорим о футболе) сообществом. Между "гонять мяч" и "давать оценку" – пропасть во много лет работы, сотни репортажей, газетных колонок, статей.
А самое главное – признание. Многие комментаторы, которые начали свою карьеру 15-20 лет назад, давным-давно заслужили это признание и, следовательно, право давать оценку. Она, как и моя в том числе, не может устраивать всех, потому что моя оценка, конечно, субъективна, и я высказываю свое мнение. Оно основано не на сумме долга по ипотеке или ежемесячных платежей ЖКХ, а моего видения той или иной ситуации.
При этом, мне кажется, в отношении спортивного события понятие "объективная оценка" вообще неприменимо. Хотя бы просто потому, что для многих болельщиков объективной оценкой будет только та, когда хвалят их любимую команду и ругают соперников. Во всех остальных случаях для таких болельщиков репортаж всегда ведет "Жора-ипотека", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
"Если речь идет про интернет-мем "Жора-ипотека", то он ко мне не относится вдвойне. Во-первых, я не откликаюсь на имя Жора. Меня назвали в честь деда, который погиб, что называется, при исполнении, еще до моего рождения. Поэтому других вариантов, кроме как Георгий с коротким именем Юра, просто не было. Единственный человек, который всю жизнь называл меня Жорой, а я отзывался не поправлял, – Владимир Никитович Маслаченко. Хотя он прекрасно знал, что у меня другое короткое имя – Юра. Но почему-то нравилось называть меня именно Жорой.
Во-вторых, ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза. У нас только родился сын, жена не работала, так что было непросто.
Но мы справились, хотя еле сводили концы с концами из-за этого кредита. К счастью, я его достаточно быстро закрыл. И с тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие.
Так что вынужден разочаровать: мем звучит, может быть, и прикольно (причем придумал его скорее всего измученный ипотекой телезритель), но ко мне он отношения не имеет. С таким же успехом можно называть меня "Гоша-алименты".
Теперь что касается объективности или необъективности высказываний. Из-за них, как я понимаю, и появился мем про ипотеку, который при случае адресуется теперь уже не только мне, но и коллегам. Мне кажется, мы, комментаторы, которые работают на трансляциях, говорят или пишут о футболе в телепередачах, на радио и в других СМИ по десять и больше лет, пробив цифру в тысячу репортажей за карьеру, заслужили право давать собственную оценку спортивным событиям, игрокам, тренерам, быть своего рода критиками.
В этом, собственно и заключается суть профессии состоявшегося комментатора, признанного футбольным (если мы говорим о футболе) сообществом. Между "гонять мяч" и "давать оценку" – пропасть во много лет работы, сотни репортажей, газетных колонок, статей.
А самое главное – признание. Многие комментаторы, которые начали свою карьеру 15-20 лет назад, давным-давно заслужили это признание и, следовательно, право давать оценку. Она, как и моя в том числе, не может устраивать всех, потому что моя оценка, конечно, субъективна, и я высказываю свое мнение. Оно основано не на сумме долга по ипотеке или ежемесячных платежей ЖКХ, а моего видения той или иной ситуации.
При этом, мне кажется, в отношении спортивного события понятие "объективная оценка" вообще неприменимо. Хотя бы просто потому, что для многих болельщиков объективной оценкой будет только та, когда хвалят их любимую команду и ругают соперников. Во всех остальных случаях для таких болельщиков репортаж всегда ведет "Жора-ипотека", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
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