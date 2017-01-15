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"Зенит" провел регбийную тренировку на дубайском пляже (видео)

Футболисты "Зенита" во время сборов в ОАЭ провели тренировку на пляже.

Во время занятия игроки "Зенита" провели регбийную тренировку, а также сыграли в футбольный теннис через высокую сетку.

Видео
Теги: Зенит
Сегодня, 16:20
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(1)
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Молло был?

Был.
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молло был?


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
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