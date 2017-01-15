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Головин, Дзагоев, Натхо и Акинфеев не тренировались в общей группе ЦСКА

Три футболиста основного состава ЦСКА, находящиеся в Кампоаморе, не приняли участия в занятии, которое днём 15 января провела общая группа, сообщает официальный сайт "армейцев".

Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и пока занимается по индивидуальной программе. Также работает в самостоятельном режиме и Бибрас Натхо, у которого диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава.

Игорь Акинфеев проходит в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.
Теги: Головин Дзагоев Натхо Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 16:21
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