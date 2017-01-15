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Источник: Леонид Слуцкий будет работать в "Челси"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий будет работать в системе "Челси", сообщает бельгийский журналист Кристоф Террор в своем твиттере.

Сейчас Леонид Слуцкий проживает в Лондоне, где помимо усиленного изучения английского языка, он ведёт переговоры о своём новом месте работы. Слуцкий в скором времени войдёт в аналитический отдел "Челси", где может занять должность скаута клуба
Теги: Слуцкий Челси
Сегодня, 16:31
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24
(4)
№24 Написал: паравоз (Сегодня, 17:32) #
  • -1
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ждем ЛВС в качестве ГТ "Челси" на ЛЧ в Москве... или Питере, а лучше в Краснодаре или Рстове.
Регистрация: 20.08.2016
№23 Написал: casabl (Сегодня, 17:22) #
  • -5
  •  (5)

Подсобником...Как низко можно упасть... Моуриньо в Анжи вряд ли бы пошёл...


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№22 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sssh53
ЦОДД,
Самыми титулованными тренерами России являются Хиддинг, Адвокат и Газзаев. Остальные в Европе ничего не выиграли. Победы над Уфой и Мордовией не идут в зачет


Ты читаешь видимо между строк. Я написал " из наших действующих тренеров" . Перечисленные тобой люди конечно титулованные, но они отошли от работы и вряд ли к ней вернутся. Будь внимателен впредь .
Регистрация: 21.01.2016
№21 Написал: N-52 (Сегодня, 17:14) #
  • -6
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А почему не в дом свиданий сразу ?
Регистрация: 13.08.2012
№20 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 17:12) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Скаутом в виде талисмана на счастье...
Регистрация: 31.10.2013
№19 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
В Российском первенстве он все взял.

повезло коням с тренером, а слуцкому смена обстановки несомненно пойдет на пользу, и у него еще будут успехи в тренерской работе.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№18 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:06) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
по Фрейду...

откуда тебе Латексному Гуглу знать что такое по Фрейду??
дружи с наркотой))))


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№17 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
в цска он работал успешно, удачи слуцкому и в англии.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:01) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Не будет ни для кого удивлением, если Слуцкий скоро возглавит этот клуб. Он на сегодняшний день самый титулованный и успешный из наших действующих тренеров. Конечно успехов ему теперь и в Европе . В Российском первенстве он все взял.


Смеяться разрешается, тут даже и сказать нечего laughing
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:01) #
  • +1
  •  (7)

ЦОДД,
Самыми титулованными тренерами России являются Хиддинг, Адвокат и Газзаев. Остальные в Европе ничего не выиграли. Победы над Уфой и Мордовией не идут в зачет
Регистрация: 23.09.2008
№14 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Кепончег УЕФА
Скаутом?

массажером и дегустатором гамбургеров


--------------------
а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:58) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ЦОДД
Не будет ни для кого удивлением, если Слуцкий скоро возглавит этот клуб.

joy joy


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 16:55) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Не будет ни для кого удивлением, если Слуцкий скоро возглавит этот клуб. Он на сегодняшний день самый титулованный и успешный из наших действующих тренеров. Конечно успехов ему теперь и в Европе . В Российском первенстве он все взял.
Регистрация: 21.01.2016
№11 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Кот МатроскиN
войдёт в аналитический отдел

эка Леонид ты какой ...

по Фрейду - сочувствую я тебе...хотел бы сказать что и жене, но тут видимо не тот случай
Регистрация: 7.09.2015
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:52) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не смею осуждать человека , который переехал в " сытую " Европу . Была бы такая возможность у всех - думаю , рванули бы не глядя , ия ( не исключаю ) тоже . Но , есть нюанс . Слуцкий , отнюдь не бедный человек и едет не за " кусочком хлеба " для своих детишек . Просто становится понятно , что ГТ команды ЧР из него не выйдет , сдулся он . С Цска - да , ему подфартило- попёрло , добился многого , вопросов нет , но вот доказать всем , что ты настоящий тренер , взять команду и начать с " нуля " - оказался не готов и не способен . Удачи там - там сытно , в Англии . Решит вернуться и тренировать здесь - первый извинюсь , честно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (9)

Леонид Викторович Скаутский.
Регистрация: 6.08.2016
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:45) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
войдёт в аналитический отдел

эка Леонид ты какой ...


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:44) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Абрамович сжалился над Леонидом, ну тут как говорится по Сеньке шапка
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: gena26 (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (5)
online

Значит игнашевич и березуцкии усилят челси
Регистрация: 14.01.2017
№5 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 16:42) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Скаут это пионер на подхвате ? laughing
Регистрация: 20.11.2016
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Падаваном.
Принеси, подай, пошел на ***, не мешай!
Стеб, конечно, но тех, кто работает на англичан, я бы вообще лишал гражданства и бизнеса!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:41) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Ну всё,настал "карачун" Челси!Чемпионами им в этом сезоне точно не быть!

Чемпионами может и станут, а вот осенью в ЛЧ традиционное четвертое место blush

Цитата: Кепончег УЕФА
Скаутом?

с котом, с котом...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:38) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё,настал "карачун" Челси!Чемпионами им в этом сезоне точно не быть!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Скаутом?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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