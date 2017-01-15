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Агент: "Спартак" - приоритет для Боккетти, переговоры близки к завершению

Андреа д'Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, сообщил, что его клиент хочет остаться в московской команде.

Действующее соглашение итальянца с красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

- Переговоры со "Спартаком" все еще идут, но мы уже близки к завершению.

– Правда ли, что в Сальваторе заинтересованы и другие клубы?

– Да, но в данный момент мы говорим только со "Спартаком". Красно-белые – приоритет для Боккетти.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:16
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:30) #
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да куда он без спартака, как птица без крыльев
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давай , Сальва , оставайся , уйти успеешь .Доказывай своё место в основе , то что Спартак без тебя не пропадёт - убедили последние 6 туров . Бейся за место в основе .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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