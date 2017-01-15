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Кирилл Комбаров: над предложением "Арсенала" раздумывал недолго

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров, подписавший с клубом контракт на полтора года, рассказал, что зимой у него были и другие варианты продолжения карьеры.

"Были и другие варианты, но над предложением "Арсенала" раздумывал недолго. Многих тут знаю. С Ильей Максимовым вообще играли в одной команде в спартаковской школе. Так что с первого дня легко влился. Я был в Туле один раз в жизни. В составе "Торпедо". Причем забил победный мяч. Конкретно по моей позиции мы пока не разговаривали. Но на тренировках играю правого защитника, поэтому, наверное, буду больше действовать в обороне. Планирую взять "девятку". Номер для защитника не самый обычный, но меня это не смущает. "Арсенал" – клуб с амбициями, имеет хорошие перспективы для развития. Думаю, мою новую команду участь "Томи" и "Торпедо" не постигнет. И всё у неё будет нормально", – цитирует Комбарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 17:27
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