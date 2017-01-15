Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: сегодня к вечеру Траоре должен присоединиться к ЦСКА

Форвард ЦСКА Ласина Траоре должен прибыть на сбор команды в воскресенье вечером, сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк. ЦСКА проводит первый зимний учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, он завершится 22 января.

"Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете", - цитирует Селюка ТАСС.

Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.
Теги: Селюк Траоре ЦСКА
Сегодня, 18:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.