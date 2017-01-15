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Дмитрий Селюк: сегодня к вечеру Траоре должен присоединиться к ЦСКА
Форвард ЦСКА Ласина Траоре должен прибыть на сбор команды в воскресенье вечером, сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк. ЦСКА проводит первый зимний учебно-тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, он завершится 22 января.
"Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете", - цитирует Селюка ТАСС.
Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.
"Сегодня к вечеру он должен присоединиться к ЦСКА. Думаю, сейчас он в самолете", - цитирует Селюка ТАСС.
Ранее Селюк сообщал, что Траоре может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.
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