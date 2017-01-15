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Шамиль Газизов: "Уфа" третий зимний сбор проведёт в Испании

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что третий зимний сбор команда проведет в Бенидорме (Испания).

Ранее стало известно, что уфимцы отказались от двух тренировочных сборов в Турции из-за спортивной составляющей.

"С местом третьего сбора определились: проведем его в Испании, под Аликанте, город называется Бенидорм. Команда работает на Кипре в двухразовом режиме, втягивается, и пока все идет по плану. Сергей Семак работает с командой, все хорошо. Я вижу от него как раз то, что и ожидал. У каждого тренера есть определенное видение, так что, конечно, уже заметны изменения", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 18:29
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