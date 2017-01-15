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Александр Танцюра: трансфер Жирова стал крайне выгодным для "Анжи"
Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра отметил, что переход защитника Александра Жирова из "Краснодара" в стан махачкалинского клуба на правах аренды является крайне выгодной сделкой.
"Жиров – очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с "Краснодаром", максимально выгодна для "Анжи". А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново и, возможно, будем разговаривать с "Краснодаром" по поводу дальнейшей карьеры Жирова", - приводит слова Танцюры "Р-Спорт".
"Жиров – очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с "Краснодаром", максимально выгодна для "Анжи". А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново и, возможно, будем разговаривать с "Краснодаром" по поводу дальнейшей карьеры Жирова", - приводит слова Танцюры "Р-Спорт".
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