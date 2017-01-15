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Андрей Ярмоленко: чемпионат России повыше уровнем украинской лиги, но я туда не поеду

Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что на данном этапе по политическим причинам не рассматривает возможность перехода в один из клубов российской премьер-лиги.

— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: "В Россию я не поеду". Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду, — цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
Теги: Ярмоленко Динамо Киев
Сегодня, 19:18
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(0)
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (1)

Придется присоединять Киев к Чемпионату ДНР и ЛНР.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
уедь уже хоть куда
коно уехал и не потянул
твой уровень хотим проверить


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (3)

И это говорит уроженец Ленинграда....
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: скальп (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (3)

вас тут никто и не ждет,вы мусор
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (1)

ну и кому хуже сделаешь?? нам-то пох joy
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Нужен ты тут, хохил, как зайцу гондон. Тоже, небось, с российской армией воюет? laughing


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:24) #
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  •  (2)

да если бы и готов был поехать, кому ты тут, наф, нужен?
чтобы потом беспрерывно слушать плач Ярославны по поводу того, что в сборную не берут и шпионом считают.
Сиди у себя и не пыхти.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 19:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Естественно не поедешь,на Родине то потом расстреляют smile



Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:19) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удобно быть патриотом, когда спроса нет.
Регистрация: 19.03.2010
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