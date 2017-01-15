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Андрей Ярмоленко: чемпионат России повыше уровнем украинской лиги, но я туда не поеду
Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что на данном этапе по политическим причинам не рассматривает возможность перехода в один из клубов российской премьер-лиги.
— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: "В Россию я не поеду". Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?
— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду, — цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: "В Россию я не поеду". Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?
— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду, — цитирует Ярмоленко dynamo.kiev.ua.
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