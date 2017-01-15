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Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре присоединился к ЦСКА на испанском сборе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Первые дни тренировочного сбора он пропустил из-за болезни.
Теги: Траоре ЦСКА
Сегодня, 20:25
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8
(1)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Его не берут, его взяли с начала сезона и до конца.

тогда понятно все
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SPV
А зачем берут его снова в этом году?

Его не берут, его взяли с начала сезона и до конца.

Ласина Траоре покинет клуб только с согласия «Монако»

Как стало известно ФАН, ивуарийский форвард армейцев, выступающий в составе чемпионов России на правах аренды, может прервать арендное соглашение только с согласия «Монако», которое владеет на него правами.

Футболист летом присоединился к команде Леонида Слуцкого на правах аренды, однако не является твердым игроком стартового состава. По сообщению источника, знакомого с ситуацией, у ЦСКА нет права в одностороннем порядке прекратить арендное соглашение. В то же время в «Монако» Траоре не будет иметь больше игровой практики из-за высокой конкуренции в линии атаки. Поэтому монегаски согласятся прервать аренду только в случае, если нападающему будет найден альтернативный вариант аренды на вторую половину сезона.

Осложняется ситуация достаточно высокой зарплатой игрока — она составляет порядка 1,5 млн евро в год. В случае, если речь идет об аренде футболиста в одном из ведущих европейских чемпионатов, все может упереться в короткий срок аренды и высокий гонорар нападающему из-за высоких налогов в Европе.

Траоре принял участие в 16 матчах текущего сезона, из которых 14 начинал в старте. В его активе 4 мяча во всех турнирах в футболке ЦСКА, а также одна голевая передача. Трансферная стоимость 26-летнего форварда оценивается в 4 млн евро.


Можете до посинения портить мне карму. За полтора миллиона минусов мне, Монако готово само заплатить зарплату Ласине.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: Сибирячок
По условиям аренды ЦСКА не может ни сдать, ни отдать Траоре без согласия Монако.

А зачем берут его снова в этом году?

Если я правильно понимаю , аренда была на год , т. е. до лета.
Регистрация: 12.02.2014
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:46) #
  • -5
  •  (5)

ЦСКА еще надо купить Погребняка
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:45) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
По условиям аренды ЦСКА не может ни сдать, ни отдать Траоре без согласия Монако.

А зачем берут его снова в этом году?
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SPV
Не понятно зачем им это бревно или оно бесплатное?

По условиям аренды ЦСКА не может ни сдать, ни отдать Траоре без согласия Монако.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не понятно зачем им это бревно или оно бесплатное?
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: gena26 (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (2)
online

От без исходности и Лариса Траоре почти Суарес
Регистрация: 14.01.2017
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