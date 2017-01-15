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Вячеслав Чанов подписал контракт с тульским "Арсеналом"

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов подписал контракт с тульским "Арсеналом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Специалист уже прибыл в расположение нового клуба.
Теги: Чанов Арсенал Тула
Сегодня, 20:32
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№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
с целью побить возрастной рекорд Филимонова ?
Регистрация: 25.01.2016
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