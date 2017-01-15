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20:21
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
17:11
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Вячеслав Чанов подписал контракт с тульским "Арсеналом"
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов подписал контракт с тульским "Арсеналом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Специалист уже прибыл в расположение нового клуба.
Специалист уже прибыл в расположение нового клуба.
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