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Виталий Мутко: клубы РФПЛ должны жить по средствам и работать честно
Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу финансирования клубов РФПЛ.
"Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали - вот и все. Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? "Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел", - отвечали они. В этом вопросе неважно, идет ли речь о клубе, лиге или, например, РФС. Я в РФС говорю: если у вас доходы сто процентов, а вы подписываете расходы на сто двадцать процентов, то, конечно, вы будете банкротами, ну не сейчас, так через год. Условно, вы выходите на чемпионат мира и зарабатываете определенную сумму, а премии подписываете на сумму в полтора раза больше. Ну раз вы проскочили, взяли кредит, но все-таки когда-то надо отдавать", - цитирует Мутко ТАСС.
"Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали - вот и все. Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? "Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел", - отвечали они. В этом вопросе неважно, идет ли речь о клубе, лиге или, например, РФС. Я в РФС говорю: если у вас доходы сто процентов, а вы подписываете расходы на сто двадцать процентов, то, конечно, вы будете банкротами, ну не сейчас, так через год. Условно, вы выходите на чемпионат мира и зарабатываете определенную сумму, а премии подписываете на сумму в полтора раза больше. Ну раз вы проскочили, взяли кредит, но все-таки когда-то надо отдавать", - цитирует Мутко ТАСС.
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