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Виталий Мутко: клубы РФПЛ должны жить по средствам и работать честно

Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу финансирования клубов РФПЛ.

"Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали - вот и все. Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? "Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел", - отвечали они. В этом вопросе неважно, идет ли речь о клубе, лиге или, например, РФС. Я в РФС говорю: если у вас доходы сто процентов, а вы подписываете расходы на сто двадцать процентов, то, конечно, вы будете банкротами, ну не сейчас, так через год. Условно, вы выходите на чемпионат мира и зарабатываете определенную сумму, а премии подписываете на сумму в полтора раза больше. Ну раз вы проскочили, взяли кредит, но все-таки когда-то надо отдавать", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:08
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3
(1)
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (3)

Очередной бред не далекого в спорте человека!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: mao555 (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Капитан Очевидность... Но кто же эти тупые, недалёкие люди-губернаторы и руководители клубов, незнающие бедолаги экономических основ?


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mao
Регистрация: 20.09.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (3)

Не у каждого за спиной есть ГАЗПРОМ,ЛУКОЙЛ,РЖД-откажитесь от денег госструктур и весь футбол будет убыточным -кроме Краснодара. Галицкий молодец ,в меньшей степени Федун,Гинер на 10 процентов ,о ТЕРЕКЕ ВООБЩЕ не говорю там Аллах помогает,КАЗАНЬ вообще деньги на клуб тянет из кармана ,не буду говорить кого.Вот ваша жизнь команд по средствам.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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