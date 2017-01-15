Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
17:11
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Сергей Овчинников: Еременко - профи высочайшего уровня
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что полузащитник армейцев Роман Еременко, отстраненный от футбола из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов употребления кокаина, является профессионалом высочайшего уровня.
Ранее сообщалось, что апелляция хавбека на решение о дисквалификации будет рассмотрена 2 марта.
– Вы разделяете позицию клуба по поводу Еременко? Несмотря на весь негатив, ЦСКА продолжает защищать игрока.
– А какой родитель откажется от своего ребенка? Для клуба каждый игрок – как сын. Сам я могу сказать о Романе только хорошее. Знаю его с 2008 года, по киевскому "Динамо". Он профи высочайшего уровня. Мы все иногда допускаем ошибки. Правильно, что и клуб, и многие игроки, как мне известно, его поддерживают. Вспоминать надо хорошее.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что апелляция хавбека на решение о дисквалификации будет рассмотрена 2 марта.
– Вы разделяете позицию клуба по поводу Еременко? Несмотря на весь негатив, ЦСКА продолжает защищать игрока.
– А какой родитель откажется от своего ребенка? Для клуба каждый игрок – как сын. Сам я могу сказать о Романе только хорошее. Знаю его с 2008 года, по киевскому "Динамо". Он профи высочайшего уровня. Мы все иногда допускаем ошибки. Правильно, что и клуб, и многие игроки, как мне известно, его поддерживают. Вспоминать надо хорошее.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.