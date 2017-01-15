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Ибрагим Цаллагов начал занятия в общей группе "Зенита"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов присоединился к общей группе, сообщает "Спорт-Экспресс".

На вечерней тренировке он прошел через традиционный тоннель для новобранцев и приступил к занятию вместе с остальными игроками.

Напомним, что в ходе первых дней сбора в Дубае перешедший в "Зенит" из "Крыльев Советов" футболист не работал в общей группе из-за простуды.
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 22:19
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