Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Коринтианс" заблокировал переход Роберто Мойзеса в ЦСКА

Бразильский "Коринтианс" заблокировал переход своего защитника Роберто Мойзеса в московский ЦСКА, сообщает портал Diariodegoias.

"Коринтианс" планирует продлить с игроком контракт, который истекает в 2017 году.

В прошлом сезоне 22-летний защитник на правах аренды выступал за "Байю" во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии, и за 36 матчей забил один мяч. По истечении аренды футболист вернулся в "Коринтианс".

"Газета.ру"
Теги: Коринтианс ЦСКА
Сегодня, 22:20
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 23:19) #
  • -5
  •  (9)

их понять не сложно,никто не хочет иметь дело с финансовыми импотентами relaxed
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (5)

Уж кого-кого а защитников в ЦСКА более чем достаточно. Переживем.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 22:52) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Не, не целованных в лоб в конюшню не продаем....))))
Регистрация: 3.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.