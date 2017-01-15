Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (2)
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (2)
17:11
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
"Коринтианс" заблокировал переход Роберто Мойзеса в ЦСКА
Бразильский "Коринтианс" заблокировал переход своего защитника Роберто Мойзеса в московский ЦСКА, сообщает портал Diariodegoias.
"Коринтианс" планирует продлить с игроком контракт, который истекает в 2017 году.
В прошлом сезоне 22-летний защитник на правах аренды выступал за "Байю" во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии, и за 36 матчей забил один мяч. По истечении аренды футболист вернулся в "Коринтианс".
"Газета.ру"
"Коринтианс" планирует продлить с игроком контракт, который истекает в 2017 году.
В прошлом сезоне 22-летний защитник на правах аренды выступал за "Байю" во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии, и за 36 матчей забил один мяч. По истечении аренды футболист вернулся в "Коринтианс".
"Газета.ру"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.