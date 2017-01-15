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Олег Терёхин: я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд
Бывший нападающий московских "Динамо" и "Локомотива" Олег Терёхин считает, что число участников РФПЛ неплохо бы увеличить до 20 команд.
"Я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд. Недавно построил новый стадион "Краснодар", и проводить на нём за год 15 игр – ну, это мало. Сделали бы в Премьер-лиге 20 команд – и играли бы спокойно. Испытывала бы команды финансовые проблемы? В ФНЛ есть клубы, у которых нет финансовых проблем. Губернатор Красноярского края говорил, что найдёт "Енисею" финансирование, если тот выйдет в Премьер-лигу, есть Воронеж, есть Хабаровск. Увеличится число туров, и ничего страшного. Нужно раньше начинать играть весной, уменьшить перерыв летом, и всё. Это не проблема", - цитирует Терёхина "Евро-Футбол".
"Я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд. Недавно построил новый стадион "Краснодар", и проводить на нём за год 15 игр – ну, это мало. Сделали бы в Премьер-лиге 20 команд – и играли бы спокойно. Испытывала бы команды финансовые проблемы? В ФНЛ есть клубы, у которых нет финансовых проблем. Губернатор Красноярского края говорил, что найдёт "Енисею" финансирование, если тот выйдет в Премьер-лигу, есть Воронеж, есть Хабаровск. Увеличится число туров, и ничего страшного. Нужно раньше начинать играть весной, уменьшить перерыв летом, и всё. Это не проблема", - цитирует Терёхина "Евро-Футбол".
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