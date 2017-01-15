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Массимо Каррера: у меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с президентом клуба Леонидом Федуном.

- И все-таки: как быть со слухами, появившимися после подписания Селихова?

– Никак. У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу – это уж точно!

С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь, по трансферным темам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Селихов Федун Спартак
Сегодня, 23:08
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