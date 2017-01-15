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Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге

Новичок "Арсенала" Гиа Григалава поделился эмоциями от подписания контракта с тульским клубом.

"Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе. Спасибо кипрскому "Этникосу", что не стал препятствовать моему уходу. Сразу после ухода из "Анжи" и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил", - цитирует Григолаву "Спорт-Экспресс".
Теги: Анжи Арсенал Тула
Сегодня, 23:21
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