Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (2)
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (2)
17:11
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге
Новичок "Арсенала" Гиа Григалава поделился эмоциями от подписания контракта с тульским клубом.
"Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе. Спасибо кипрскому "Этникосу", что не стал препятствовать моему уходу. Сразу после ухода из "Анжи" и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил", - цитирует Григолаву "Спорт-Экспресс".
"Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе. Спасибо кипрскому "Этникосу", что не стал препятствовать моему уходу. Сразу после ухода из "Анжи" и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил", - цитирует Григолаву "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.