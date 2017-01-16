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Николай Наумов: Самедов принял правильное решение, перейдя в "Спартак"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал переход Александра Самедова в "Спартак".

"Когда я был президентом "Локомотива", тоже продавал Самедова. Тогда между Сашей и главным тренером Рашидом Рахимовым возникла конфликтная ситуация, и клуб был вынужден продать футболиста в "Москву". Хотя я не очень хотел это делать. Иногда такие решения полезны и игроку, и клубу.

И сейчас считаю, что Самедов принял правильное решение, перейдя в "Спартак", я его в этом поддерживаю. Не думаю, что для "Локомотива" это невосполнимая потеря, это не уход Халка или Витселя из "Зенита". Что касается "Спартака", то клуб сделал хорошее приобретение. У красно-белых есть такой футболист, как Зе Луиш, а Саша может как рукой мяч на него закинуть. Эта связка у "Спартака" будет здорово работать", - цитирует Наумова "Чемпионат.сом".
Теги: Наумов Самедов Локомотив Спартак
Сегодня, 16:21
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