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Сергей Родионов: "Спартак" рассчитывает, что у Самедова все сложится наилучшим образом
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов лестно оценил трансфер полузащитника "Локомотива" Александра Самедова.
"Александр вернулся в "Спартак" после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов – спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу. Хотелось бы поздравить Александра с подписанием контракта, пожелать ему успехов в "Спартаке" и достижения всех поставленных целей", – приводит официальный сайт красно-белых слова Родионова.
"Александр вернулся в "Спартак" после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов – спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу. Хотелось бы поздравить Александра с подписанием контракта, пожелать ему успехов в "Спартаке" и достижения всех поставленных целей", – приводит официальный сайт красно-белых слова Родионова.
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