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Матч-агент ФИФА: "Зенит" действительно не будет проводить сбор в Турции

Информацию о том, что "Зенит" отменил свой третий учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в период с 7 по 14 февраля в Турции подтвердил матч-агент ФИФА, пожелавший остаться неизвестным.

"Зенит" действительно не будет проводить сбор в Турции, однако о причинах отказа сине-бело-голубых мне ничего неизвестно, хотя вряд ли этой связано с политической обстановкой", — заявил матч-агент ФИФА "Спорту День за Днем".
Теги: Зенит
Сегодня, 17:23
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