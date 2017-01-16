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Саид Абдулаев станет спортивным директором "Анжи"

Саид Абдулаев сменит Сергея Кораблева на посту генерального директора махачкалинского "Анжи". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Анжи" в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве - так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера "Анжи" покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.
Теги: Анжи
Сегодня, 17:53
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