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Владимир Эштреков: уход Самедова в "Спартак" - потеря для "Локомотива"
Уход Александра Самедова в московский "Спартак" - это потеря для столичного "Локомотива", заявил бывший тренер железнодорожников Владимир Эштреков.
"Если смотреть на то, как Самедов провел последние годы за "Локомотив", то он приносил пользу, поэтому это (его уход) потеря для команды. Но футболиста в команде уже нет, поэтому надо искать других игроков, которые будут закрывать эту позицию, а это уже прерогатива клуба. Хотя у них итак есть в составе Майкон, Владислав Игнатьев, молодежь.
Если "Спартак" взял Самедова, значит, такое видение у клуба, у главного тренера Массимо Карреры. Для футболиста главное не возраст или паспорт, а то, как он играет. Самедов сейчас в самом соку, имеет опыт выступления в сборной и сам понимает, куда идет, поэтому, наверное, он будет усилением команды. Благодаря этому переходу в клубе будет конкуренция", - цитирует Эштрекова ТАСС.
"Если смотреть на то, как Самедов провел последние годы за "Локомотив", то он приносил пользу, поэтому это (его уход) потеря для команды. Но футболиста в команде уже нет, поэтому надо искать других игроков, которые будут закрывать эту позицию, а это уже прерогатива клуба. Хотя у них итак есть в составе Майкон, Владислав Игнатьев, молодежь.
Если "Спартак" взял Самедова, значит, такое видение у клуба, у главного тренера Массимо Карреры. Для футболиста главное не возраст или паспорт, а то, как он играет. Самедов сейчас в самом соку, имеет опыт выступления в сборной и сам понимает, куда идет, поэтому, наверное, он будет усилением команды. Благодаря этому переходу в клубе будет конкуренция", - цитирует Эштрекова ТАСС.
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