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Александр Самедов будет выступать за "Спартак" под 19 номером

Новичок "Спартака" Александр Самедов выбрал игровой номер. Футболист будет выступать под привычной цифрой – 19, сообщает официальный сайт красно-белых.

Самедов подписал с красно-белыми контракт, который вступит в силу 18 января 2017 года. На какой срок рассчитано соглашение, не сообщается.

Александр Самедов будет выступать за "Спартак" под 19 номером
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 18:29
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(2)
№2 Написал: Loskov10 (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: йцукенгшщзхъ
19- столько должен по системе гол + пас за оставшееся время до конца этого сезона заработать..Удачи!

Тогда это будет не Самедов, а Самесси
Регистрация: 27.04.2014
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 18:42) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
19- столько должен по системе гол + пас за оставшееся время до конца этого сезона заработать..Удачи!
Регистрация: 7.06.2016
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